تسجيل
17:25 11 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    قصف التحالف العربي سجن في اليمن

    التحالف العربي: لن نكشف عن آلية رصد الانتهاكات في اليمن

    © REUTERS / Abduljabbar Zeyad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن فريق تقييم الحوادث في اليمن، الذي شكله التحالف العربي، أنه لن يقوم بالرد على أية تقارير بشأن آلية عمل رصد الانتهاكات.

    دبي — سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور، إن "الفريق يتمتع بالاستقلالية ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف"، مؤكدًا أن الفريق لديه الشجاعة للاعتراف بالخطأ في حال تم ارتكابه.

    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير
    © Sputnik . Anton Denisov
    بعد فشل مفاوضات جنيف... أول تعليق من السعودية بشأن اليمن
    وأضاف المنصور، خلال المؤتمر الصحفي، أن "الفريق يتبع منهجية القانون الإنساني الدولي، فالقرارات الصادرة عن الفريق لا تأتي عن تخمين أو تشكيك".

    واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك، عددا من الحوادث التي وقعت في اليمن مؤكداً عدم صحة ما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، منها استهداف صهريج للغاز الجسر بين صنعاء وإب ما نتج عنه إصابة مدنيين.

    كما كشف المنصور، عن مقطع فيديو يوضح لحظة استهداف الجسر وهو خالٍ من المشاة. وبعد القصف ظهرت سيارة الصهريج وهي تواصل سيرها للخلف، مؤكداً أن فريقه يبني منهجيته وقراراته على أدلة مادية دامغة ولا يبنيها على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

    وأردف: "القانون الإنساني الدولي نص على استهداف جسر ما في حال استخدامه لأغراض عسكرية، وأكدنا من قبل خلو الجسر بين صنعاء وإب من المدنيين لدى استهدافه".    

    انظر أيضا:

    بعد فشل مفاوضات جنيف... أول تعليق من السعودية بشأن اليمن
    اليمن: هجوم لـ "أنصار الله" جنوب شرقي الحديدة
    أبو الغيط يبحث مع اليماني تطورات الأوضاع في اليمن
    دعوة عاجلة من مفوضة حقوق الإنسان إلى "التحالف السعودي" بشأن حرب اليمن
    4 قتلى من "القاعدة" بينهم قيادي في غارة بطائرة دون طيار في اليمن
    اليمن... التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في صعدة
    اليمن... الجيش يعلن قرب قطع إمدادات "أنصار الله"
    19 جريحاً بسلسلة غارات للتحالف على الحديدة غربي اليمن
    الرئيس هادي: صحتي طيبة والتجربة الإيرانية لن تنجح في اليمن
    مصير إدلب في قمة طهران بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن... احتجاجات البصرة بين الاستغلال السياسي والفساد... هل فشلت مفاوضات جنيف بشأن اليمن
    اليمن... القوات الحكومية المشتركة تسيطر على 3 أودية جنوب الحديدة
    اليمن... مقتل قائد لواء دفاع جوي من "أنصار الله" في الحديدة
    الكلمات الدلالية:
    الصراع في اليمن, التحالف العربي, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عارضة الأزياء مادالينا غينيا
    أجمل نساء مهرجان البندقية السينمائي
    الأفلام الكيميائية قادمة والمستفيد يستعد
    الأفلام الكيميائية قادمة والمستفيد يستعد
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك