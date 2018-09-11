التحالف العربي: لن نكشف عن آلية رصد الانتهاكات في اليمن

أعلن فريق تقييم الحوادث في اليمن، الذي شكله التحالف العربي، أنه لن يقوم بالرد على أية تقارير بشأن آلية عمل رصد الانتهاكات.

دبي — سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور، إن "الفريق يتمتع بالاستقلالية ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف"، مؤكدًا أن الفريق لديه الشجاعة للاعتراف بالخطأ في حال تم ارتكابه.

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وأضاف المنصور، خلال المؤتمر الصحفي، أن "الفريق يتبع منهجية القانون الإنساني الدولي، فالقرارات الصادرة عن الفريق لا تأتي عن تخمين أو تشكيك".

واستعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك، عددا من الحوادث التي وقعت في اليمن مؤكداً عدم صحة ما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، منها استهداف صهريج للغاز الجسر بين صنعاء وإب ما نتج عنه إصابة مدنيين.

كما كشف المنصور، عن مقطع فيديو يوضح لحظة استهداف الجسر وهو خالٍ من المشاة. وبعد القصف ظهرت سيارة الصهريج وهي تواصل سيرها للخلف، مؤكداً أن فريقه يبني منهجيته وقراراته على أدلة مادية دامغة ولا يبنيها على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردف: "القانون الإنساني الدولي نص على استهداف جسر ما في حال استخدامه لأغراض عسكرية، وأكدنا من قبل خلو الجسر بين صنعاء وإب من المدنيين لدى استهدافه".