الحوثي يتهم السعودية بتشويه الإسلام

قال الحوثي، في كلمة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية، بثتها قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله": "السعودية تقدم نفسها باسم الإسلام ونراها بوضوح في حالة من التبعية العمياء لقوى الطاغوت والاستكبار لأمريكا وإسرائيل".

© AP Photo / Hani Mohammed رد صادم من أمريكا على خطاب عبد الملك الحوثي

وأضاف: "لنعي جيدا ولندرك بشكل تام أنها قوى زيف، أنها تمثل الزيف ولا تعبر عن حقيقة الإسلام في مبادئه وأخلاقه، وهي حولت الإسلام إلى طقوس وشكليات بترتها عن سياقها وفصلتها عن أساسها وطوعتها للاستغلال في واقع الحياة وجعلت منها وسيلة للاستغلال والخداع، هذا الذي حاصل كما هو حال النظام السعودي والقوى التكفيرية والقوى الظلامية بكل أشكالها وأنواعها من المنافقين الضالين المشوهين للإسلام".

ووصف زعيم "أنصار الله" "علماء السعودية بأنهم علماء سوء يقدمون مسوغات دينية وفتاوى شرعية لشرعنة "عناوين السوء".

وقال: "علماء سوء يقدمون أنفسهم باسم ورثة الأنبياء كمثل ما نرى عليه هيئة كبار العلماء في السعودية، كيف يصبحون كلسان وقلم للطاغوت هناك يفتون دائما بما يريده، ما أراد هو أن يفعله هو ابتداء من نوازعه ودوافعه ورغباته الناتجة عن ماهو عليه من طغيان وفساد وظلم وهوى النفس، ويقدمون ختم الفتوى الشرعية ومسوغات دينية لذلك الذي انطلق فيه الطاغوت بدافع هوى النفس، قد يكون فساداً وقد يكون ظلماً أو جريمة أو شراً أو أي عنوان من عناوين السوء ويشرعنون له ذلك".

واعتبر الحوثي أولئك العلماء بأنهم "يبنون واقع الدين على تدجين الأمة للطاغوت"، بحد وصفه.