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21:58 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الحكومة السورية تعتزم تنظيم "رالي" ترفيهي يشمل الرقة وإدلب

    youtube/sarsyria
    العالم العربي
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    أعلن وزير السياحة السوري، بشر يازجي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة السياحة تخطط لتنظيم "رالي" عبر مناطق سوريا العام المقبل، وسيشمل الرقة وإدلب.

    دمشق — سبوتنيك. وقال يازجي في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى الأعمال الروسي السوري: "الرالي ليس بمعنى مسابقة، وإنما "رالي" سيكون عبر كل الوسائل، إذ نتكلم عن زيارة العديد من المناطق، سيكون "رالي" ترفيهي، تعريفي لاكتشاف سوريا، سيكون بسيارات ويمكن أن يكون ببعض القوارب ويمكن أن يكون في بحيرات إضافة إلى رحلات ما بين المحافظات. سيكون "الرالي" في شهر أبريل/ نيسان عام 2019. إن شاء الله سيشمل الرقة وإدلب".

    معرض دمشق الدولي
    © Sputnik .
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    وأضاف الوزير السوري أن "مهمة "الرالي" هي تعريف كل من يرغب زيارة سوريا بكافة المناطق السورية. وسوف يكون للأجانب والسوريين. وسيكون هناك حملة إعلامية، وسيتكون "الرالي" من 14 مسارا، وسيحتضن 100نقطة للتوقف".

    هذا وانطلقت أعمال منتدى الأعمال الروسي السوري يوم الجمعة الماضي باجتماعات عمل تخصصية لبحث آفاق الاستثمار في سوريا وسبل تطويرها بين البلدين على هامش الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي وذلك في فندق داما روز بدمشق.

    وأشار المشاركون في الجلسة العامة للمنتدى إلى وجوب أن يكون للشركات الروسية الدور الأكبر والأفضلية في مرحلة إعادة الإعمار، معربين عن تفاؤلهم في أن يمثل معرض دمشق الدولي فرصة لتنمية وتطوير التبادل التجاري من خلال الاطلاع على المشاريع الاستثمارية في سوريا، لا سيما المتعلقة بإعادة الإعمار والبناء وأن يشكل منصة لتوقيع العديد من العقود بين الشركات ورجال الأعمال السوريين والروس بما يخدم مصالح البلدين.

    وحضر الجلسة العامة، سفير روسيا في دمشق ألكسندر كينشاك، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في روسيا فلاديمير بادالكو، ونائب رئيس مصرف سوريا المركزي حازم قرفول، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، ورئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي، ورئيس مجلس الأعمال السوري الروسي سمير حسن، والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي السوري لؤي يوسف، ونائب المدير العام لشركة "ألماز أنتي".

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    أخبار إعادة الإعمار في سوريا, الحكومة السورية, سوريا
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