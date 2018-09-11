القوات المشتركة تحبط محاولة لـ"أنصار الله" قطع إمداداتها جنوب الحديدة

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت وكالة "2 ديسمبر" الإخبارية الناطقة باسم قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، "أن المليشيات الحوثية نفذت أكبر محاولة تسلل جنوب غربي مديرية التحيتا لقطع طريق الإمداد عن القوات في الجبهات المتقدمة جنوب شرقي مدينة الحديدة".

وأكدت أن "القوات تصدت لمحاولة التسلل التي استمرت 9 ساعات، وانتهت بمصرع وجرح معظم المشاركين فيها من المليشيات الحوثية وفرار البقية مخلفين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحة وذخائر".

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files "أنصار الله" تعلن مقتل 53 جنديا سعوديا وإصابة 23 آخرين

وأشارت إلى أن "المدفعية قصفت تعزيزات للحوثيين وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم، فيما شن طيران التحالف غارات استهدفت أوكار ومخابئ مستحدثة بين المزارع".

ولفتت إلى "أن محاولة التسلل الحوثية في التحيتا تأتي بعد فشل كل محاولاتهم لقطع طريق الإمداد من منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية".

في الأثناء، أعلنت جماعة "أنصار الله" كسر مقاتليها والقوات الموالية لهم زحفاً للقوات المشتركة في مديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله إن القوات المشتركة نفذت زحفاً في الجاح الأسفل بمديرية بيت الفقية بهدف استعادة السيطرة على مواقع.

وأضافت أن مسلحي "أنصار الله" والقوات الموالية لهم تمكنوا من كسر زحف القوات المشتركة وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين وغنموا آليات عسكرية.

في سياق متصل، أشارت "سبأ" إلى إعطاب وحدة الهندسة العسكرية في "أنصار الله" آلية للقوات المشتركة بعبوة ناسفة في مديرية الدريهمي وتفجير عبوة أخرى في تجمع للقوات الحكومية أثناء محاولة انتشال جثث قتلى.