الرئيس اللبناني يعرب عن دعمه لجهود روسيا لإعادة اللاجئين السوريين

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الثلاثاء، أن لبنان يدعم المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ويعارض الخيارات الأخرى التي تهدف إلى تأخير حل هذه القضية.

بروكسل — سبوتنيك. وقال عون، في كلمة أمام جلسة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، اليوم الثلاثاء: " لبنان يهدف في الوقت الحالي إلى ضمان عودة آمنة وكريمة للسوريين ويرفض القرارات المؤجلة في هذا الصدد".

وتابع: "يدعم بلدي التدابير الرامية إلى إيجاد حل لإعادة النازحين السوريين، إلى أراضيهم، على غرار المبادرة الروسية، ويرفض ربط عودة النازحين بقرار سياسي والذي قد يستغرق وقتاً".

هذا، والتقى الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء برئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، التي أبلغته عن الاستعدادات للاجتماع بشأن سوريا ، والتي يعتزم الاتحاد الأوروبي تنظيمها "على هامش" الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي: "أعربت الممثلة السامية عن دعمها القوي للعمل الجاري لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين المكلف بتعزيز تسوية أوضاعهم على المدى الطويل، بما في ذلك إعادتهم الطوعية إلى الوطن".

يذكر أنه بعد الزيارة التي قام بها إلى بيروت في أواخر تموز/يوليو، المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية ألكسندر لافرينتيف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، اتخذت السفارة الروسية في لبنان خطوات تهدف إلى التنسيق مع الجانب اللبناني للمبادرة الروسية لإنشاء مقر عمليات مشترك لإعادة اللاجئين إلى سوريا، كما تم إقامة اتصالات عمل مع الإدارات اللبنانية المتخصصة.

وفي وقت سابق ، قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن بلاده تدعم المبادرة الروسية لإعادة اللاجئين إلى سوريا، وعلى استعداد للتعاون مع موسكو والأطراف الأخرى لتنفيذها.