القوات الإسرائيلية تغلق البوابات المؤدية إلى الخان الأحمر

تنتهي الليلة المهلة التي منحتها المحكمة العليا الإسرائيلية لأهالي قرية الخان الأحمر شرق القدس التي قررت المحكمة الإسرائيلية هدمها بناء على طلب من السلطات الإسرائيلية التي أخطرت أهالي القرية بالأخلاء لكن العائلات تقدمت بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت الالتماس وقررت الهدم.

© REUTERS / JONATHAN ERNST العاشرة العبرية: عباس سيهاجم ترامب في الأمم المتحدة

رام الله — سبوتنيك . وقال أحد أهالي القرية في اتصال هاتفي لمراسل "سبوتنيك": "إن القوات الإسرائيلية أغلقت، اليوم الأربعاء، مداخل القرية والبوابات المؤدية إلى الخان الأحمر وقد تقتحم القرية في اَي لحظة وتسويها بالأرض وتصبح أثرا بعد عين".

وأضاف، "سنصمد في وجه الاحتلال وآلياته التي تنوي تدمير قريتنا لإحلال المستوطنين وتمرير مشروع الاستيطان الذي سيربط المستوطنات المحيطة بالقدس على شكل حزام استيطاني".

يذكر أن تجمع الخان الأحمر البدوي يقطنه 170 فردا تنوي السلطات الإسرائيلية نقلهم إلى منطقة العيزرية في السفوح الشرقية لمدينة القدس.