اليمن... عمليات للمدفعية مع سلاح الجو المسير ضد قوات التحالف العربي

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، قال العميد لقمان: "إن مجاميع الغزاة ومعسكراتهم المستحدثة في الساحل الغربي، تعرضت لضربات موجعة نفذتها قوات المدفعية بالاشتراك مع سلاح الجو المسير".
ونوه متحدث الجيش في صنعاء "بالقدرات التي وصلت إليها القوات البرية والمهارات التي تميزت بها القوة الجوية في التغطية والرصد والتوجيه وتحديد الأهداف وإصابتها بدقة عالية، وأنها نتيجة طبيعية لنجاح وفاعلية إستراتيجية الجيش واللجان الشعبية في الدفاع والهجوم".
وقال: "هذا التطور في مسار العمليات القتالية ضد قوى تحالف العدوان في الساحل وجميع الجبهات يتوازى مع تطور الوسائل والتقنيات العلمية العسكرية اليمنية التي لن تتوقف عند حد ما استمر العدوان على شعبنا".
وأشار إلى استمرار عمليات استهداف الجيش السعودي في الحدود، والتي "نتج عنها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتدمير آلياتهم".
وأكد أن "استهداف تجمعات العدو وارد في كل لحظة، وجميع تحركاته المعادية ومراكز قياداته وسيطرته مرصودة ومكشوفة".
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