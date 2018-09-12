اليمن... عمليات للمدفعية مع سلاح الجو المسير ضد قوات التحالف العربي

أكد المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" العميد الركن شرف غالب لقمان، تنفيذ عمليات وصفها بالنوعية ضد قوات التحالف العربي والقوات الحكومية المشتركة في الساحل الغربي لليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تديرها جماعة أنصار الله، قال العميد لقمان: "إن مجاميع الغزاة ومعسكراتهم المستحدثة في الساحل الغربي، تعرضت لضربات موجعة نفذتها قوات المدفعية بالاشتراك مع سلاح الجو المسير".

© REUTERS / Abduljabbar Zeyad التحالف العربي: لن نكشف عن آلية رصد الانتهاكات في اليمن

واعتبر لقمان "عمليات المدفعية مع سلاح الجو المسير تعكس مدى التكامل وفعالية قوات الجيش واللجان الشعبية في التعاون والاشتراك في تنفيذ الهجوم المضاد على مراكز ثقل العدو ومواقعه الاستراتيجية".

ونوه متحدث الجيش في صنعاء "بالقدرات التي وصلت إليها القوات البرية والمهارات التي تميزت بها القوة الجوية في التغطية والرصد والتوجيه وتحديد الأهداف وإصابتها بدقة عالية، وأنها نتيجة طبيعية لنجاح وفاعلية إستراتيجية الجيش واللجان الشعبية في الدفاع والهجوم".

وقال: "هذا التطور في مسار العمليات القتالية ضد قوى تحالف العدوان في الساحل وجميع الجبهات يتوازى مع تطور الوسائل والتقنيات العلمية العسكرية اليمنية التي لن تتوقف عند حد ما استمر العدوان على شعبنا".

وأشار إلى استمرار عمليات استهداف الجيش السعودي في الحدود، والتي "نتج عنها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتدمير آلياتهم".

وأكد أن "استهداف تجمعات العدو وارد في كل لحظة، وجميع تحركاته المعادية ومراكز قياداته وسيطرته مرصودة ومكشوفة".