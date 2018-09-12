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04:08 12 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الممثل الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف (على اليسار) خلال مباحثات في أستانا

    لافرينتييف: يمكن تأجيل معركة إدلب ولكن ماذا بعد ذلك

    Sputnik
    العالم العربي
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    أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف أن القتال ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب يمكن تأجيله، لكن القضية يجب حلها ولا يمكن التعايش مع الإرهابيين.

    جنيف — سبوتنيك. وقال لافرينتييف في أعقاب المفاوضات التي جرت في جنيف بمشاركة ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا [روسيا وتركيا وإيران] والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن الاجتماع تناول الوضع في إدلب.

    عسكريون أتراك يدخلون محافظة ادلب السورية (صورة ارشيفية)
    © AFP 2018 / Omar Haj Kadour
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    وتابع لافرينتييف أن "التعايش السلمي مع الإرهابيين أمر مستحيل. ويجب مواصلة محاربتهم حتى القضاء عليهم نهائيا".

    وأكد أن روسيا والدول الضامنة الأخرى تعمل كل ما بوسعها من أجل حل قضية إدلب بأدنى حد ممكن من الخسائر، ومع ضمان أمن السكان المدنيين.

    وتابع لافرينتييف قائلا: "إذا تحدثنا عن التأجيل، فيمكن تأجيل محاربة التنظيمات الإرهابية أسبوعا أو أسبوعين أو 3 أسابيع. ولكن ماذا بعد ذلك؟ يجب حل هذه القضية بشكل جذري عاجلا أم آجلا. ولذلك فإن الأمر يتوقف على قدرة المجتمع الدولي على المساعدة في فصل المعارضة المعتدلة الموجودة في إدلب عن المتطرفين".

    وأشار لافرينتييف إلى أن محافظة إدلب، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام ونصف العام، تعتبر من مسؤولية تركيا، وبالتالي "على تركيا فصل المعارضة المعتدلة عن المتطرفين".

    الخوذ البيضاء، الغوطة الشرقية، 12 فبراير/شباط 2018
    © AFP 2018 / ABDULMONAM EASSA
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    وأضاف أن البعض يحاولون استخدام المدنيين كدروع بشرية، ما يمثل مشكلة جدية، مشيرا إلى أنه يجب العمل بدقة في هذا المجال، ومعبرا عن اعتقاده بأن "العسكريين من الدول الثلاث [روسيا وتركيا وإيران] يستطيعون الاتفاق على آلية العمليات ضد التنظيمات الإرهابية في هذه المحافظة. والأهم هنا تجنب الخسائر وسط السكان المدنيين".

    وذكر أن الأوضاع في محافظة إدلب معقدة ومتوترة. وفي إشارة إلى تحضير المسلحين للقيام باستفزاز باستخدام الأسلحة الكيميائية، قال: "نود أن نحذر المجتمع المدني مرة أخرى كي يبدي أقصى قدر من الحذر والاتزان في حال وقوع هذا الاستفزاز الذي قد يصبح ذريعة لضربات صاروخية جديدة على سوريا من قبل التحالف الغربي… ونعتقد بأننا كمجتمع دولي يجب أن نبذل جهودا جماعية لمنع وقوع ذلك".

    وأضاف أن ذلك سيمثل "ضربة قوية" إلى عملية التسوية السياسية.

    هذا واختتمت المحادثات الرباعية حول الوضع في سوريا بمشاركة الدول الضامنة لـ"أستانا" (روسيا، تركيا وإيران)، والمبعوث الأممي الخاص لدى سوريا، ستافان دي ميستورا في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، ومن بين المواضيع الرئيسية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الوضع حول إدلب وتشكيل اللجنة الدستورية السورية. ومثل روسيا في المحادثات نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار العالم العربي, أخبار العالم, إرهاب, معركة إدلب, الأمم المتحدة, لافرينتييف, إدلب, سوريا, روسيا
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