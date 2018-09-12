بدء تنفيذ قرار جديد لصالح السعوديين

ودخل قرار ينص على تخفيض نسبة الوافدين في 12 قطاعا لتكون 70 % من نصيب السعوديين بدلا من 100 %، حسب الصحف السعودية.
وفقاً للهيئة العامة للإحصاء: العمالة الوافدة تسيطر على:— عبدالعزيز الزياد (@AAlzeyad) September 12, 2018
حوالي ٧١٪ من تجارة الجملة
و٧٣٪ من تجارة التجزئة
وحوالي ٧٩٪ من إصلاح المركبات
في ظل هذه السيطرة و بدء تطبيق توطين عدد من المهن
اتمنى ان لا يصبح توطين منافذ البيع عبارة عن واجهة للتستر العكسي.
وكانت وزارة العمل والتنمية السعودية أصدرت قرارا يقضي بتوطين 12 قطاعا اعتبارا من العام الهجري الجديد 1440.
وكانت النسبة المتسهدفة في البداية 100 %، لكن تم تخفيضها إلى 70 %.
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