بدء تنفيذ قرار جديد لصالح السعوديين

وفقاً للهيئة العامة للإحصاء: العمالة الوافدة تسيطر على:

حوالي ٧١٪ من تجارة الجملة

و٧٣٪ من تجارة التجزئة

وحوالي ٧٩٪ من إصلاح المركبات

في ظل هذه السيطرة و بدء تطبيق توطين عدد من المهن

اتمنى ان لا يصبح توطين منافذ البيع عبارة عن واجهة للتستر العكسي.