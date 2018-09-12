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10:31 12 سبتمبر/ أيلول 2018
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    نساء يحتفلن بقرار قيادة المرأة للسيارة في السعودية

    السعوديات أمام خيار وتحد جديد

    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    العالم العربي
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    أعلنت شركة "طيران ناس" السعودية، اليوم الأربعاء، أنها تعتزم قبول السعوديات في وظائف قيادية، وبينها وظيفة مساعد طيار، وذلك لأول مرة في البلاد.

    المرأة السعودية
    © REUTERS . FAISAL Al NASSER
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    القاهرة– سبوتنيك. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن الرئيس التنفيذي لـ "طيران ناس"، بندر المهنا، أن برنامج "طياري المستقبل" في المرحلة الأخيرة لبدء فتح باب القبول للمواطنات السعوديات، حيث يمكنهن البرنامج التقديم على وظيفة مساعد طيار.

    ونوه المهنا إلى أن "طيران ناس"، هي أول شركة وطنية قامت بتوطين (سعودة) الوظائف العليا للمرأة في قطاع الطيران، مشيراً إلى وجود عدد من القيادات السعودية الشابة في الإدارة التنفيذية لدى طيران ناس.

    وبيّن أن الشركة تسعى لاستقطاب الشابات السعوديات في وظائف مميزة تمكنهن من الارتقاء ببلادهن، وتحقيق خطة المملكة الطموحة — "رؤية 2030".

    وأضاف المهنا: "نعمل في طيران ناس على تمكين المرأة السعودية لتمارس دورها الهام في نهضة المملكة بما يتفق مع مؤهلاتهن ويليق بمكانتهن، حيث تحضر المرأة بشكل مميز لدينا في عدة مجالات، وتعد جزءا أساسيا من نجاحاتنا".

    يشار إلى أن "طيران ناس"، هي شركة سعودية تأسست في عام 2007، ولديها أسطول جوي من 30 طائرة.

    و"طيران ناس" هي أول شركة تعمل بنظام الطيران الاقتصادي في السعودية، وتحلق إلى 17 وجهة محلية، و53 وجهة دولية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    نساء السعودية, السعودية
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