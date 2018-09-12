رئيس الإمارات يمنح السفير المصري وسام الاستقلال

قالت وزارة الخارجية المصرية إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، منح السفير وائل جاد سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، وسام الاستقلال من الطبقة الأولى.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء 12 سبتمبر/ أيلول 2018، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الوسام جاء تقديرا للجهود التي بذلها السفير المصري خلال فترة عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وقلد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير وائل جاد الوسام الرفيع خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية في أبو ظبي أمس 11 سبتمبر/ أيلول 2018، حيث أعرب عن أمنياته للسفير وائل جاد بالتوفيق والنجاح، مثنيا على دوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات.

من جانبه، أعرب السفير وائل جاد عن بالغ تقديره وشكره للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأشاد بالدور البارز الذي تقوم به دولة الإمارات الشقيقة إقليميا ودوليا، وتقدم بالشكر لجميع الجهات الحكومية في دولة الإمارات على ما قدمته من تعاون أسهم في نجاح مهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.