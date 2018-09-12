المفوض العام لـ"الأونروا": لا يستطيع أحد حل مشاكل المنطقة بشطب 5.3 مليون لاجئ

قال بيير كرينبول، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الظروف الدراماتيكية لوضع المنظمة المالي ليست خافية على أحد، وذلك في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية بتخفيض التمويل للوكالة بمقدار 300 مليون دولار.

وأعرب كرينبول، خلال الكلمة التي ألقاها أمام قمة وزراء الخارجية العرب التي عقدت أمس الثلاثاء في القاهرة، عن امتنانه الشديد للتبرعات الاستثنائية بمبلغ 50 مليون دولار من كل من قطر والسعودية والإمارات، علاوة على الدعم التاريخي من دولة الكويت، والتمويل الإضافي من المانحين الآخرين.

وذكر المفوض العام أن هذه التبرعات سمحت بفتح المدارس في الموعد المقرر أمام 526 ألف طالب، الأمر الذي يعتبر أفضل استجابة ممكنة للتحديات التي واجهتها المنظمة.

وتابع كرينبول: "لا يستطيع أحد حل المشاكل في المنطقة عن طريق شطب 5.3 مليون لاجئ من فلسطين"، مشيرا إلى أن الأونروا لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار لتضمن بقاء مدارسها وعياداتها مفتوحة وتضمن استمرارية عمل خدماتها الطارئة.