سياسي لبناني: لن يكون لقرار المحكمة الدولية أي انعكاس على الساحة الداخلية

وأضاف:"اللبنانيون بأغلبيتهم الساحقة تجاوزوا موضوع اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبالتالي أعتقد أنه مهما كان الحكم فلن يكون له نتيجة داخلية في لبنان".
وأشار منصور إلى أنه من الممكن استغلال قرار المحكمة، من الخارج، من بعض القوى التابعة لإسرائيل، أما داخلياً فلن يكون له انعكاسات لأن اللبنانيين أصبحوا على درجة من الوعي بهذا الموضوع، ولن يؤدي أي قرار تتخذه المحكمة إلى فتنة داخلية لأن القرار معروف سلفاً ما الذي سيصدر عن المحكمة الدولية.
وفي ملف تشكيل الحكومة اللبنانية، قال منصور:"يبدو أن تأليف الحكومة معقد بسبب الاقتتال على توزيع الحصص، إضافة إلى ذلك يبدو أنه قد يكون هناك ارتباط بين تأليف الحكومة في لبنان وانتظار نهاية الوضع في العراق وفي سوريا، وهناك محاولة انتظار لنهاية المعركة في إدلب".
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