الصحة العراقية: خمسة قتلى في هجوم انتحاري قرب تكريت

قتل وأصيب 37 شخصا، إثر تفجير وقع، صباح اليوم الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول، قرب أحد المطاعم شمال مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين العراقية.

بغداد — سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان صادر عن الناطق باسمها سيف البدر، إن "حصيلة ضحايا تفجير تكريت بلغت 5 شهداء و32 جريحا".

© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye القبض على ثلاثة من عناصر "داعش" في الموصل بينهم طباخ أمراء التنظيم

وكان مركز الأعلام الأمني قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أن "اعتداء إرهابيا بواسطة سيارة مفخخة مركونة أمام أحد المطاعم على الطريق العام تكريت — بيجي"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم "داعش" الإرهابي كثيرا ما ينفذ مثل هذه الهجمات.