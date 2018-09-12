رئيس وزراء ماليزيا السابق المتهم بالفساد يتحدث عن "هبة" من ملك السعودية

كشف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، عن رسالة يقول إنها توضح قصة تلقيه تبرعات ملايين الدولارات من حاكم السعودية أثناء وجوده في السلطة.

ونشر عبد الرزاق رسالة عبر صفحته على "فيسبوك" من الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود، أخبره فيها بأن المبالغ المحولة تبرع يأتي مكافأة على جهوده في خدمة الإسلام.

وأرفق رئيس الوزراء الماليزي السابق، إيصالات بمبلغ 100 مليون دولار، قال إنها جزء من 700 مليون دولار حولت له من المملكة العربية السعودية.

وكانت السلطات الماليزية اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، يوم الثلاثاء، 3 يوليو/تموز، في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام.

وقالت الشرطة الماليزية، في وقت سابق، إنها "داهمت مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون رنجيت و 1.1 مليار رنجيت، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي".

يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد، قام الشهر الماضي، بمنع سلفه نجيب عبد الرزاق من مغادرة البلاد، مشيرا إلى وجود دليل كاف للتحقيق في علاقته بفضيحة فساد بمليارات الدولارات. وقال إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لعبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق (1.إم.دي.بي).