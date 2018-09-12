العراق: ننتظر رسالة وموقف واضح من الجزائر

قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، إن علاقات بلاده مع الجزائر يجب أن تتكسر على أسوارها كافة محاولات الإساءة.

القاهرة- سبوتنيك. وذكر الوزير أن بلاده تنتظر موقفا واضحا من الجزائر، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين يجب أن تبتعد عن كافة أشكال الإساءة، وذلك خلال لقاء صحفي بمقر السفارة العراقية بالقاهرة.

© AP Photo / Darko Bandic بسبب صدام حسين... حصار نادي عراقي في الجزائر (فيديو)

وأضاف الجعفري: "ننتظر رسالة وموقف واضح من الجزائر "، مضيفا أن "العلاقات العراقية الجزائرية يجب أن تتكسر عليها كافة محاولات الإساءة".

واستدعت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين الماضي، السفير الجزائري في بغداد، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة لكرة القدم بين نادي القوة الجوية العراقي واتحاد العاصمة الجزائري والتي أقيمت في الجزائر، الأحد الماضي، ضمن منافسات بطولة الأندية العربية.

وهتفت جماهير فريق اتحاد العاصمة الجزائرية "الله أكبر صدام حسين" عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم أصحاب الأرض بهدفين، ما أثار غضب الضيوف الذين قرروا الانسحاب من المباراة التي تجري في إطار البطولة العربية، وأعلنوا أنهم محاصرون في الملعب.

وتوجه السفير العراقي في الجزائر إلى غرف تغيير ملابس الفريق لإقناعهم بالعودة للملعب وإكمال المباراة، لكن دون جدوى.

وبعدها قررت قنوات عراقية مقاطعة كل ما يتصل بدولة الجزائر من أحداث، ولوح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عبد الخالق مسعود، بالاستقالة من منصبه كنائب لرئيس الاتحاد العربي، فضلا عن انسحاب الأندية العراقية من البطولة العربية في حال لم يتخذ الاتحاد العربي قرارا يعيد احترام الكرة العراقية.