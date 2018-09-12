لبنان إلى الهاوية وبحاجة إلى وقفة سياسية لتجنب السقوط الاقتصادي

أعلن وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، اليوم الأربعاء، أن على السياسيين في لبنان اتخاذ إجراء ما لوقف الأزمة الاقتصادية في البلاد.

© Sputnik . Igor Lotsman أزمة الحكومة في لبنان... هل تنفرج أم تنفجر

وقال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال: "لا أحد اليوم يختلف مع الثاني أن هناك أزمة اقتصادية حقيقية بالبلد. نحن أمام واقع مأزوم على المستوى الاقتصادي يتطلب إجراءات. نحن لا نخفي هذه الأزمة، لكن هل هذه الأزمة ستدفعنا حتما إلى السقوط".

وأضاف خليل: "إن تدارك الوضع يتطلب التزاما سياسيا قويا وإرادة سياسية وتعاون جميع القطاعات".

ولم ينجح رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري حتى الآن في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة رغم مرور أربعة أشهر على الانتخابات البرلمانية وهو ما يثير المخاوف بشأن اقتصاد لبنان المثقل بالديون.

ويعاني لبنان، الذي اعتاد المفاوضات المطولة لتشكيل الحكومات، من أحد أعلى معدلات الدين العام في العالم.