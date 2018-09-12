"مصر للطيران" تصدر بيانا بشأن انفجار إطارات إحدى طائراتها أثناء الهبوط

قالت شرطة مصر للطيران، إن طائرة الشركة هبطت صباح اليوم بمطار بلغراد في دولة صربيا بعد تلف الإطارات الخلفية للطائرة فور الهبوط على مدرج المطار بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الهواء بعد الهبوط.
وأشارت شركة مصر للطيران إلى أن قائد الطائرة فوجئ بتلف الإطارات أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة على المدرج دون انحرافها.
وأكدت الشركة أن التلفيات أصابت إطارات الطائرة فقط، وأنه تم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة، وقالت المصادر إنه جاري التحقق من أسباب الواقعة وتجهيز الطائرة للعودة.
وكما هو متعارف عليه في جميع شركات الطيران يتم الفحص والتدقيق الكامل للطائرة قبل وبعد كل رحلة ومنها فحص الإطارات والتأكد من سلامتها.
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