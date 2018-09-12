"مصر للطيران" تصدر بيانا بشأن انفجار إطارات إحدى طائراتها أثناء الهبوط

حددت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، أسباب هبوط طائرتها في مطار بلغراد بصربيا اليوم

قالت شرطة مصر للطيران، إن طائرة الشركة هبطت صباح اليوم بمطار بلغراد في دولة صربيا بعد تلف الإطارات الخلفية للطائرة فور الهبوط على مدرج المطار بسبب انخفاض مفاجئ في ضغط الهواء بعد الهبوط.

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وكشفت الشركة في بيان حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه أن الطائرة من طراز بوينغ 737/800 كانت في رحلة خاصة تحمل رقم 3100 إلى مطار بلغراد، لأن الشركة لا تسير رحلات منتظمة إلى تلك الوجهة.

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أن قائد الطائرة فوجئ بتلف الإطارات أثناء الهبوط، وتمكن من الحفاظ على مسار الطائرة على المدرج دون انحرافها.

وأكدت الشركة أن التلفيات أصابت إطارات الطائرة فقط، وأنه تم إغلاق المدرج لسحب الطائرة للصيانة، وقالت المصادر إنه جاري التحقق من أسباب الواقعة وتجهيز الطائرة للعودة.

وكما هو متعارف عليه في جميع شركات الطيران يتم الفحص والتدقيق الكامل للطائرة قبل وبعد كل رحلة ومنها فحص الإطارات والتأكد من سلامتها.