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15:51 12 سبتمبر/ أيلول 2018
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    وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في الهند

    واشنطن: السعودية والإمارات ملتزمتان بحماية المدنيين في اليمن

    © REUTERS / ADNAN ABIDI
    العالم العربي
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    أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن السعودية والإمارات يبذلان جهودا لتجنب خطر إلحاق الأذى بالمدنيين في اليمن، وذلك في أعقاب إدانات تعرض لها التحالف بقيادة السعودية، لقيامه بضربات جوية في صعدة استهدفت حافلة أطفال يمنيين.

    وقال بومبيو، في بيان له، اليوم الأربعاء: "أكدت للكونغرس أمس، أن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقومان بإجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين وبالبنية التحتية المدنية الناتجة عن عملياتها العسكرية"، وذلك وفقا لـ"رويترز".

    صنعاء
    © AP Photo / Hani Mohammed
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    وتابع البيان: "إدارة ترامب تعتبر بشكل جلي أن إنهاء الصراع في اليمن يمثل أولوية للأمن القومي. وسوف نواصل العمل عن كثب مع التحالف، الذي تقوده السعودية، لضمان أن السعودية والإمارات تحافظان على دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن".

    من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن "التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات يبذل الجهود اللازمة لتجنب خطر استهداف المدنيين في اليمن".

    وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، طالبت، في وقت سابق، التحالف العربي بقيادة السعودية، بفتح تحقيق في ضربات جوية في اليمن، أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم أطفال.

    وأسفرت الغارة التي أقامت بها طائرات التحالف بقيادة السعودية على صعدة، واستهدفت حافلة أطفال يمنيين، إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص معظمهم أطفال.

    انظر أيضا:

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