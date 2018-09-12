واشنطن: السعودية والإمارات ملتزمتان بحماية المدنيين في اليمن

وقال بومبيو، في بيان له، اليوم الأربعاء: "أكدت للكونغرس أمس، أن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقومان بإجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين وبالبنية التحتية المدنية الناتجة عن عملياتها العسكرية"، وذلك وفقا لـ"رويترز".
من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، إن "التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات يبذل الجهود اللازمة لتجنب خطر استهداف المدنيين في اليمن".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، طالبت، في وقت سابق، التحالف العربي بقيادة السعودية، بفتح تحقيق في ضربات جوية في اليمن، أسفرت عن مقتل العشرات، بينهم أطفال.
وأسفرت الغارة التي أقامت بها طائرات التحالف بقيادة السعودية على صعدة، واستهدفت حافلة أطفال يمنيين، إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص معظمهم أطفال.
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