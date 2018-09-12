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18:33 12 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح

    مفاجآت الساعات الأخيرة في حياة الراحل علي عبد الله صالح ومبادرات الحوثيين

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    كشف ياسر اليماني المتحدث باسم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع وكالة "سبوتنيك" عن أخطر اللحظات التي عاشها صالح قبل مقتله، واكتشافه لخيانات القيادات الداخلية لحزب المؤتمر.

    وقال اليماني:

    "للأسف الشديد علمنا بمعرفة الحوثيين بتلك الأمور في توقيت متأخر جدا، وذهب ضحية هذا التأخير الرئيس صالح والذي قدم روحه نتيجة إقدامه على فك التحالف مع الحوثيين، رغم أنهم عرضوا عليه في نفس الليلة التي هاجموه فيها العديد من العروض منها الإقامة الجبرية أو تسليم نفسه أو التنحي عن العمل السياسي، لكنه رفض كل ذلك وقاتل حتى آخر لحظة، ولم يرض بتسليم رقبته للميليشيات الحوثية".

    علي عبد الله صالح
    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
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    وحول ما ظهر من تخلي حزب المؤتمر عن صالح، قال اليماني: "الرئيس صالح خذل من بعض قيادات المؤتمر الداخلية، كانت هناك خيانات من جانب قيادات في المؤتمر وتغيير ولاءات، فعندما أعد العدة للانقضاض على الحوثيين، كانت هناك قيادات تبيع الرئيس والمؤتمر والوطن دون علم الرئيس علي عبد الله صالح من أجل مصالح شخصية، وهناك قائمة طويلة من الخيانات من جانب القيادات الداخلية المؤتمرية والتي كانت تعد العدة مع الرئيس للانقضاض على الحوثيين، وذهبت تلك القائمة للتحالف مع الحوثيين ضد الرئيس وضد الحزب في اللحظات الأخيرة".

    وتابع المتحدث باسم الرئيس اليمني السابق:

    "لم يعلم الرئيس صالح بتلك الخيانات إلا وقت المواجهات المسلحة مع الحوثيين عندما حاول في تلك اللحظات العصيبة التواصل مع بعض القيادات المؤتمرية، لكنهم أغلقوا هواتفهم ولم يردوا على الرئيس صالح، وعندها أدرك صالح أن هناك خيانات كبرى حدثت داخل قيادات "المؤتمر الشعبي العام" ولم يكن أمامه سوى المواجهه حتى النهاية، حيث قاتل على عتبة داره حتى قتل ولم يحاول الهرب كما ادعى الحوثيون".

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