سحر نصر: برنامجنا الاقتصادي شجع فرنسا على استثمار 4 مليارات دولار في مصر

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر عن أسباب زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر في الآونة الأخيرة.

وقالت نصر إن عددا من الشركات الفرنسية من أعضاء مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، أعلنوا اليوم الأربعاء، زيادة استثماراتهم في مصر، وأشادوا بالإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها مصر مؤخرا.

© Sputnik . Anton Denisov وزيرا خارجية مصر والسعودية يناقشان عددا من الملفات الإقليمية

وأشارت وزيرة الاستثمار خلال لقائها بمجموعة من المستثمرين الفرنسيين، إلى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، موضحة أن جملة الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت 4 مليارات دولار في ظل وجود 160 شركة فرنسية، وساهمت في توفير نحو 35 ألف فرصة عمل في مجالات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات والنقل والبنية التحتية والخدمات المالية.

وكشفت نصر في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أنه خلال العام المالي الماضي (2017/2018) قامت شركات فرنسية بزيادة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار.

ومن جهته قال السفير الفرنسي في القاهرة، ستيفان روماتيه، خلال اللقاء إن فرنسا تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرا إلى اهتمام الشركات الفرنسية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضور ممثلين عن شركات شنايدر إلكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال وناس ومورتيمير هرفي واديسون، ومجموعة أوكسيلاين واورانج وإير ليكويد، ودينتون ومجموعة بيل، ومجموعة سب، وسانوفي، وفينيتشي، وبنك كريدي أجريكول، وأكدوا جميعهم عن زيادة استثماراتهم في مصر

وأوضح رئيس مجموعة شنا يدر الكتريك، ورئيس مجلس مستشاري التجارة الخارجية الفرنسية، وليد شتا أن استثمارات شركته في مصر وصلت إلى 208 مليون يورو، وخلال عام 2018 تم زيادة رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو، في حين أكد العضو المنتدب لشركة أديسون الفرنسية، نيكولاس كاتشاروف أن استثمارات شركته في مصر بلغت 2.8 مليار دولار.

وحددت الوزيرة أسباب زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، في إطلاق مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي هدفه زيادة النمو وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في مصر له دور هام في التنمية، والحكومة تعمل على توفير مناخ مناسب له للاستثمار، وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين في مصر، موضحة أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قامت بترجمة قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية إلى اللغة الفرنسية من أجل توضيح كافة تفاصيله للمستثمرين الفرنسيين.

وأشارت الوزيرة، إلى خدمة "أسس بنفسك" عبر الموقع الإلكتروني للوزارة والهيئة العامة للاستثمار، وهي خدمة تسمح للمستثمرين بتأسيس شركاتهم أون لاين، دون الذهاب إلى مركز خدمة المستثمرين، إضافة إلى مركز اتصالات المستثمرين عبر الخط الساخن رقم 16035 للتواصل مع المستثمر والرد على استفساراته.

وفى نهاية اللقاء، اصطحبت الوزيرة، الشركات الفرنسية في جولة بمركز خدمات المستثمرين، حيث شرحت لهم الخدمات التي يقدمها المركز للمستثمرين، وإنهاء إجراءاتهم في خلال ساعات قليلة، واطلعوا أيضا على الخريطة الاستثمارية، وما تتضمنه من فرص استثمارية في كافة المحافظات.