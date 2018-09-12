الكويت تطارد آلاف الوافدين... ما الجنسية الأكثر تضررا

كشفت أحدث إحصائية أنجزتها الإدارة العامة الكويتية لشؤون الإقامة، التي تعتبر إحدى الإدارات العامة لقطاع الجنسية ووثائق السفر الذي يرأسه اللواء الشيخ فيصل النواف عن أن إجمالي عدد الوافدين الذين بحوزتهم إقامات صالحة في البلاد يبلغ مليونين و861 ألفا و380 شخصا.

وقدر مصدر أمني عدد المخالفين لقانون الإقامة في البلاد بما يتجاوز 90 ألف مخالف، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدرس حاليا عدة خيارات لتقليص عددهم، لافتا إلى أن من بين الخيارات شن حملات مكثفة لملاحقة هؤلاء واتخاذ إجراءات أخرى بحق كفلائهم خصوصا ممن حضروا بسمات زيارة ولم يغادروا، وفقا لصحيفة الأنباء الكويتية.

© Sputnik . Vitalij Belousov أمير قطر يصدر قرارات عاجلة بشأن الوافدين واللجوء السياسي

وأعرب المصدر عن أمله في أن يشارك المواطنون والمقيمون في ملاحقة هذه الشرائح وذلك بعدم التستر عليهم وإيوائهم، مؤكدا أن هناك دراسات لاحقة تدرس لاتخاذ إجراءات بحق من يؤوي هؤلاء المخالفين لقانون الإقامة.

وأشار المصدر إلى أن شريحة كبيرة من المخالفين للإقامة من جنسيات آسيوية، ويلي ذلك جنسيات عربية وخصوصا السورية، مقدرا أعداد السوريين المخالفين لقانون الإقامة بنحو 10 آلاف مخالف منهم نحو 3000 حضروا بسمات زيارة في الغالب عائلية.

وحول أكبر الجاليات في البلاد قال المصدر: "أكبر جالية في الكويت الهندية تليها المصرية".

وردا على سوال حول إذا ما كانت "الداخلية" ستقوم بملاحقة السوريين المخالفين، قال المصدر: "بالتأكيد ستتم ملاحقتهم باعتبار أن الأوضاع في بلدهم لم تعد عائقا أمام عودتهم إليه".