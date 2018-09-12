اليمن... الجيش يسيطر على مواقع شمال صعدة

القاهرة — سبوتنيك. وحسب موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، أكد قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي "أن قوات الجيش باغتت مجاميع من الميليشيا كانت تستعد للتسلل باتجاه مواقع في جبهة باقم شمال صعدة".



وأشار إلى "تكبد الميليشيا خلال المعارك عددا كبيرا من القتلى والجرحى، فيما أسرت قوات الجيش اثنين من عناصر المليشيا".

وأضاف قائد اللواء 102 قوات خاصة "أن طيران التحالف استهدف بغارات تعزيزات للميليشيا في الجبهة ذاتها، أسفرت عن تدمير 5 عربات ومصرع وإصابة كل من كان على متنها".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، أن طيران التحالف نفذ 9 غارات على منازل مواطنين في مديرية باقم، واستهدف بغارتين منطقة غافرة في مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة أسفرت عن إصابة رجل وامرأة.

وأشارت إلى أن الجيش السعودي شن قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق متفرقة في مديريات منبة وشدا وباقم الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.