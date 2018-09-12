قتلى ومصابين في اقتتال بين متحاربين يمنيين على أرض سعودية

شن مسلحو "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما على قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعومة من التحالف، في قطاع عسير جنوب غربي السعودية، ما أدى إلى سقوط عدد غير محدد من القتلى والمصابين من الجانبين.

القاهرة — سبوتنيك . أفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن مسلحي " أنصار الله " نفذوا بإسناد مدفعي هجوما على مواقع لقوات الرئيس هادي في منطقة مجازة بعسير، لافتا إلى أن الهجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين جراء الهجوم الذي شن خلاله طيران التحالف 6 غارات، لإسناد قوات الرئيس هادي في التصدي له.

وأضاف أن مسلحي "أنصار الله" تمكنوا من أسر 5 جنود من قوات الرئيس هادي.

في سياق آخر، ذكر المصدر أن مسلحي "أنصار الله" قصفوا بصواريخ الكاتيوشا تجمعات عسكرية سعودية وأخرى لقوات الرئيس هادي في جبل الإم بي سي وقبالة جبل الدخان في قطاع جيزان.

وأشار إلى استهداف مدفعية "أنصار الله" تجمعات للجيش السعودي في مواقع المجازيع والخشل ومشعل في القطاع ذاته.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر تحالف عسكري منذ آذار/ مارس 2015 وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة وإطاحة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي.

وأسفرت الحرب حتى آب/ أغسطس 2018 عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.