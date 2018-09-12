"أنصار الله" ترد على دفاع الوزير بومبيو عن دول "التحالف العربي"

أكد الناطق باسم "أنصار الله" أن دفاع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن دول التحالف العربي في اليمن دليل على استمرار واشنطن في التصعيد وانتهاكها للقوانين.

© REUTERS / ADNAN ABIDI واشنطن: السعودية والإمارات ملتزمتان بحماية المدنيين في اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وصف الناطق باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد عبد السلام، دفاع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن دول التحالف العربي بقيادة السعودية أمام الكونغرس الأمريكي وحرصها على تجنب وقوع ضحايا مدنيين خلال عملياتها باليمن بالتصعيد الذي يمثل خرقا للقوانين الدولية.

وقال عبد السلام في تغريدة عبر حسابه على تويتر، مساء اليوم الأربعاء، إن "حديث وزير الخارجية الأمريكي أمام الكونجرس بشأن اليمن مدافعا عن وحشية دول العدوان نقيض ما تضمنه تقرير الخبراء وشهد ببشاعته العالم، يبرهن مجددا على استمرار واشنطن في خيار التصعيد وارتكاب الجرائم في انتهاك أمريكي لكل القوانين التي تنادي باحترامها الأمم المتحدة ومجلس أمنها، وهم أكثر بعدا عنها".

وكان وزير الخارجية بومبيو أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن السعودية والإمارات يبذلان جهودا لتجنب خطر إلحاق الأذى بالمدنيين في اليمن، وذلك في أعقاب إدانات تعرض لها التحالف بقيادة السعودية، لقيامه بضربات جوية في صعدة استهدفت حافلة أطفال يمنيين.

وفي بيان له قال: "أكدت للكونغرس أمس، أن حكومتي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تقومان بإجراءات واضحة للحد من مخاطر إلحاق الأذى بالمدنيين وبالبنية التحتية المدنية الناتجة عن عملياتها العسكرية"، وذلك وفقا لـ"رويترز".