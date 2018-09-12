"أنصار الله": القوات المشتركة لم تتقدم في الحديدة

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... عمليات للمدفعية مع سلاح الجو المسير ضد قوات التحالف العربي

القاهرة — سبوتنيك . نقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" اليوم الأربعاء، عن وزارة الدفاع، التي تديرها الجماعة في صنعاء أن القوات الحكومية نفذت زحفا مكونا من ثلاثة ألوية تقدمها لواء اللحجي على مناطق وقرى شمال شرقي مطار الحديدة في محاولة للوصول إلى الكيلو 16 شرق مدينة الحديدة، مسنودة بأكثر من 50 غارة من طيران التحالف وتحليق متواصل لمروحيات الأباتشي.وأضافت أن " أنصار الله " كسروا زحف القوات المشتركة شمال شرقي مطار الحديدة، وأوقعوا عشرات القتلى والجرحى سقطوا في صفوفها، بينهم أكثر 45 قتيلا وجريحا من لواء اللحجي.وأشارت إلى إعطاب 8 مدرعات نوع أشكوش بمن عليها للقوات المشتركة وتدمير 4 أطقم عسكرية "بسلاح مناسب".ولفتت إلى تدمير مدرعة وثلاثة آليات كان على متنها قيادي في القوات المشتركة خلال كمين محكم في مديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.وكانت القوات الحكومية المشتركة أعلنت في وقت سابق اليوم، السيطرة على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة وقطع الطريق الاستراتيجي الذي يربطها بالعاصمة صنعاء.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.