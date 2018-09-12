قرار سعودي غير مسبوق بشأن التبغ

ووفقا لوكالة "رويترز"، يأتي التحرك من جانب السعودية بعد حكم من منظمة التجارة العالمية في يونيو/ حزيران لصالح قوانين التعبئة والتغليف الأسترالية في قضية كان يُنظر إليها على أنها اختبار للسيطرة على التبغ.
ولم تقل السعودية متى تقترح طرح القواعد الجديدة، لكنها من المنتظر أن تكون أول دولة في المنطقة تتبنى مثل هذا الإجراء.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بول جاروود: "لا يوجد أي بلد خليجي آخر طبق التغليف البسيط، ولسنا على علم إن كان هناك أي بلد خليجي آخر يتطلع لتطبيقه في الوقت الراهن".
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