قرار سعودي غير مسبوق بشأن التبغ

أبلغت المملكة العربية السعودية منظمة التجارة العالمية، أنها تخطط لتبني التغليف البسيط لمنتجات التبغ، وهو إجراء صحي تعارضه بشدة شركات التبغ الكبرى.

ووفقا لوكالة "رويترز"، يأتي التحرك من جانب السعودية بعد حكم من منظمة التجارة العالمية في يونيو/ حزيران لصالح قوانين التعبئة والتغليف الأسترالية في قضية كان يُنظر إليها على أنها اختبار للسيطرة على التبغ.

© REUTERS / Mark Blinch تجارة التبغ ومشتقاته تتراجع بنسبة 92% في دولة خليجية

وكانت كوبا وإندونيسيا وهندوراس وجمهورية الدومنيكان حاولت تعطيل القوانين الأسترالية في منظمة التجارة العالمية، قائلة إن الحظر الذي تفرضه على الشعارات الملونة وفرض عبوات موحدة يعد انتهاكا لقوانين الملكية الفكرية وتقييدا للتجارة على نحو غير ملائم.

ولم تقل السعودية متى تقترح طرح القواعد الجديدة، لكنها من المنتظر أن تكون أول دولة في المنطقة تتبنى مثل هذا الإجراء.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية بول جاروود: "لا يوجد أي بلد خليجي آخر طبق التغليف البسيط، ولسنا على علم إن كان هناك أي بلد خليجي آخر يتطلع لتطبيقه في الوقت الراهن".