30 قتيلا وجريحا بغارات للتحالف في الحديدة اليمنية

القاهرة — سبوتنيك . تسببت غارات للتحالف العربي على محافظة الحديدة غرب اليمن بمقتل وإصابة 30 شخصا.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إن 15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بغارات مكثفة لطيران التحالف على فرزة صنعاء وقرية الكشوبع في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا الغارات غير نهائية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وصف الناطق باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد عبد السلام، دفاع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن دول التحالف العربي بقيادة السعودية أمام الكونغرس الأمريكي وحرصها على تجنب وقوع ضحايا مدنيين خلال عملياتها باليمن بالتصعيد الذي يمثل خرقا للقوانين الدولية.