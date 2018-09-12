غارات التحالف تقتل 15 شخصا في اليمن

أدت غارات التحالف العربي على محافظة الحديدة، غربي اليمن، اليوم الأربعاء، إلى مقتل وإصابة 30 شخصا.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إن 15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين بغارات مكثفة لطيران التحالف على فرزة صنعاء وقرية الكشوبع في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.



© REUTERS / ADNAN ABIDI واشنطن: السعودية والإمارات ملتزمتان بحماية المدنيين في اليمن

ولفتت "المسيرة" إلى أن حصيلة ضحايا الغارات غير نهائية.

يذكر أن "أنصار الله" يشنون هجمات وعمليات قصف وقنص وكمائن تستهدف الجيش السعودي في قطاعات جيزان ونجران وعسير، كرد على عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن الذي بدأ عملياته منذ 26 مارس/ آذار 2015.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.