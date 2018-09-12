كشف ملابسات انفجار وقع في الفلوجة العراقية

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة الأنبار غربي العراق، نعيم الكعود، أن الانفجار الذي وقع في مدينة الفلوجة، مساء اليوم الأربعاء، ناجم عن عبوة صوتية موضوعة داخل حاوية للنفايات قرب أحد الأسواق في المدينة.

وقال الكعود في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن الانفجار وقع نتيجة انفجار عبوة صوتية وضعها مجهولون داخل حاوية للنفايات قرب سوق في حي الأندلس بالفلوجة، مضيفا أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية ".

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وتمكنت هندسة ميدان الفرقة الرابعة في الشرطة الاتحادية في وقت سابق، من تفكيك وتفجير (52) عبوة محلية الصنع من مخلفات تنظيم " داعش " الإرهابي في منطقة جزيرة غرب سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش"، في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول التنظيم في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة عناصره الفارين مجددا.