ملك الأردن: يجب بذل جهود لتسوية الأزمة السورية

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إنه سيلتقي عددا من قادة الدول على هامش اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تبدأ في وقت لاحق من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لبحث القضية الفلسطينية وسبل دعم منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إضافة إلى أزمة اللجوء السوري.

عمان — سبوتنيك . وقال العاهل الأردني، بحسب نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني اليوم الأربعاء 12 سبتمبر، إنه سيتوجه قريبا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أنه سيلتقي عددا من قادة الدول على هامش الاجتماعات، لبحث القضية الفلسطينية وسبل دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، إضافة إلى أزمة اللجوء السوري.

© AFP 2018 / MARTY MELVILLE الملك عبد الله ينعى إعلامي وفنان أردنيين وفيما يخص الحديث عن الكونفدرالية بين الأردن وفلسطين أشار العاهل الأردني إلى أن هذا الموضوع يعود للظهور بين الحين والآخر، وقال، بحسب بيان الديوان الملكي: "كما قلت سابقا، كونفدرالية مع من؟".

وبخصوص المستجدات المرتبطة بالأزمة السورية ، أشار العاهل الأردني إلى أن الأوضاع في الجنوب السوري تسير باتجاه الاستقرار"، مشددا على أهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، لحفظ وحدة سوريا واستقرارها، وتحقيق تطلعات الشعب السوري بالعيش في وطنهم بأمن وسلام".

وجاء حديث العاهل الأردني، خلال استقباله، اليوم الأربعاء، وفدا من مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية، في اجتماع ركز على القضايا المرتبطة بالشأن المحلي، وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتناول اللقاء عددا من التحديات التي تواجه المملكة وسبل التعامل معها، حيث أكد العاهل الأردني أن "الأردن ومنذ نشأته وهو يمر بظروف صعبة، لكنه أثبت قدرته على تخطي الصعوبات وتجاوز التحديات".

وضم وفد مجلس أمناء جمعية الشؤون الدولية، رؤساء حكومات أردنية سابقين ووزراء أردنيين سابقين، ويشار إلى أن جمعية الشؤون الدولية تأسست عام 1997 كجمعية مستقلة بهدف نشر الاهتمام بالقضايا الفكرية المتعلقة بالمجتمع الأردني والمجتمع الدولي، وتشجيع الحوار الموضوعي حول القضايا التي تمس حياة المواطن محليا وعربيا ودوليا.

كما تعمل الجمعية على تعميق الفهم في الشؤون العالمية وتوضيح الدور الأردني حيال مختلف القضايا، وتعزيز قدرة أعضاء الجمعية في المساهمة بالحوار الوطني حول القضايا المحلية والدولية.