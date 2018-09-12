العراق... الحشد الشعبي يحبط تسللا لـ"داعش" في محيط قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين

أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، تسللا لتنظيم "داعش" الإرهابي في محيط قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين العراقية، بحسب الموقع الرسمي للحشد.

بغداد — سبوتنيك. وقال الموقع الإلكتروني للحشد، إن "قوة من اللواء 43 بإسناد مدفعية الحشد الشعبي أحبطت، اليوم، تسللا لتنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع محيط مدينة بلد جنوب سامراء ضمن محافظة صلاح الدين".



© AFP 2018 / Ahmad Al-Rubaye بكل سرور... التحالف الدولي يعلن انضمام دولة جديدة لمحاربة "داعش"

وأضاف أنه "تم معالجة أهداف "داعش" بعد رصد تحركاتهم بقنابر الهاون عيار 120 ملم،" مؤكدا أن "الإصابات كانت مباشرة".

وكان نحو 37 شخصا قد سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة أخيرة لتفجير وقع قرب أحد المطاعم شمال مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين العراقية بواسطة سيارة مفخخة، صباح اليوم الأربعاء.

يذكر أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

والحَشد الشعبيّ هي قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء وتشكلت بعد "فتوى الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، وذلك بعد سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مساحات واسعة من المحافظات العراقية عام 2014.