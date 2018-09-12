السعودية تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها في أمريكا

أصدرت السعودية، اليوم الأربعاء، تحذيرا عاجلا لمواطنيها في الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبتهم بالتواصل مع سفارتها في واشنطن.

ودعا بيان السفارة السعودية في واشنطن على "تويتر"، جميع السعوديين الموجودين في ولايات شمال كارولاينا، وجنوب كارولاينا، وفرجينيا، وديلاوير، أخذ الحيطة والحذر، حتى لا يصيبهم أي ضرر بسبب إعصار "فلورنس".

وطالبت السفارة السعودية في واشنطن المواطنيين السعوديين بالاستماع لتحذيرات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء، بسبب الإعصار.

وتوقع المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن تتحول العاصفة المدارية "فلورنس" إلى إعصار، في طريقها للساحل الشرقي الأمريكي.

٣-نرجو من المواطنين الكرام المتواجدين في ولايات شمال كارولاينا و جنوب كارولاينا و فرجينيا و ديلاوير أخذ الحيطة و الحذر من إعصار فلورنس و الإستماع لتحذيرات السلطات المحلية و اتباع ارشادات السلامة و أوامر الإخلاء (إن وجد) #اعصار_فلورنس — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) September 12, 2018

وقال المركز إن العاصفة ستجلب رياحا قوية تهدد الحياة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة قبل أن تصل إلى اليابسة في الأيام المقبلة، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، ومقره كاليفورنيا: "العاصفة فلورنس تستجمع قوتها فوق المحيط الأطلسي، مشيرا إلى أن العاصفة ستشتد بصورة سريعة، لتتحول إلى إعصار كبير يحمل رياحا بسرعة لا تقل عن 179 كيلومترا في الساعة.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن مركز العاصفة سيتحرك بين برمودا وجزر الباهاما يومي الثلاثاء والأربعاء ويقترب من الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة يوم الخميس، حيث يتزايد الأثر المباشر بين فلوريدا ونورث كارولاينا.