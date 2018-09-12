الحوثي يهاجم أبو الغيط

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي: التحالف في ورطة

وأضاف محمد علي الحوثي في تغريدة جديدة على صفحته الرسمية عبر "تويتر"، موجها حديثه لأبو الغيط: الآنَ تأخذك الشفقة على قتلكم شعب اليمن الذي قايضته، في مقابل بقاءك على منصب دول عارضت رئاستك، حتى أخضعتك فكنت أسوأ من رأس الجامعة وهل نسي أنه من يتحمل المسؤولية عن المعاناة اليمنية كأحد المشاركين المشرعنين والمؤيدين للعدوان".

أبوالغيط،غط بسبات الريال ليصحى للحديث عن جريمته بتحميل الضحية

آلْآنَ تاخذك الشفقةع قتلكم شعب اليمن

الذي قايضته في مقابل بقائك ع منصب دول عارضت رئاستك حتى اخضعتك فكنت أسواءمن رأس الجامعة

وهل نسي

انه من يتحمل المسؤوليةعن المعاناةاليمنية كاحدالمشاركين المشرعنين والمؤيدين للعدوان — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

وكان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، قد استنكر غياب جماعة "أنصار الله" عن المشاورات اليمنية في جنيف، قائلا إن "الأسباب التي قدمها الحوثيون لغيابهم واهية".

وقال أبو الغيط، في كلمة خلال الاجتماع الوزاري للجامعة العربية في القاهرة، أمس الثلاثاء، "إنهم يتحملون المسؤولية عن المعاناة اليمنية".

وكان من المقرر أن تنطلق الخميس الماضي، مشاورات بين الأطراف اليمنية في جنيف، إلا أن جماعة "أنصار الله" اتهمت التحالف العسكري العربي، الذي تقوده السعودية وتشارك به الإمارات، بعرقلة وصول وفدها، من خلال عدم التصريح لطائرة عمانية بنقل الوفد وجرحى وعالقين على متنها، وهو ما نفته الحكومة اليمنية على لسان وزير إعلامها.