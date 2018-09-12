الحريري يبرر تأخير تشكيل الحكومة... و"حزب الله" يرد

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الملكف، سعد الحريري، أن المهلة الممنوحة لتشكيل الحكومة والمقدرة بـ30 يوما، ليست من أجل تشكيل الحكومة ولكن من أجل نيل البيان الوزاري الثقة لدى البرلمان.

وبحسب صحيفة "المستقبل" اللبنانية، قال الحريري: "الدستور واضح في هذا الموضوع فهو يعطي مهلة بالنسبة إلى البيان الوزاري من أجل نيل الحكومة الثقة أما تشكيلها فهو أمر آخر.

© REUTERS / JAMAL SAIDI الحريري يريد ولا يريد التواصل مع دمشق... والتنسيق معها عبر أشخاص أمنيين فقط

ورد الحريري على مسألة هل عدنا إلى نقطة صفر في موضوع الحكومة، بأن هناك صيغة قدمت ربما هناك بعض الأمور تحتاج إلى بعض التعديلات وسنتشاور مع الجميع، مشيرا إلى أنه سيتابع المشاورات بعد انتهاء جولة الرئيس عون من سفره.

ونوه الحريري إلى أن هناك حلحلة للأزمة، وأن الآوان حان لنصل إلى الخلاص، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يوضع تشكيل الحكومة كتحد بين الفرقاء، بل عليهم النظر للتحدي الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإلى جميع التحديات الإقليمية التي تواجهها البلاد والتي هي الأساس، أما توزيع الحقائب فهو أمر تفصيلي.

وفي السياق ذاته، دعا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم إلى اعتماد النسبية في تأليف الحكومة انسجاما مع النسبية التي اعتمدت في تشكيل مجلس النواب.

وبحسب الموقع الرسمي لقناة "المنار"، قال قاسم: "إن معالم الحل واضحة وهي نسبية التمثيل الحكومي بما يتناسب مع نسبية التمثيل النيابي لينطلق البلد ونحل المشكلة".