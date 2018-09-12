الجيش يقضي على إرهابيين من "النصرة" ويدمر الخنادق والدشم فوق رؤوسهم في ريف حماة

وأشار مراسل "سانا" إلى أنه بالتزامن مع العمليات على تحركات وتحصينات الإرهابيين بالريف الشمالي اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات من إرهابيي "الحزب التركستاني" في أطراف بلدة الحويز في سهل الغاب بالريف الغربي كانت تقوم بتفخيخ المنازل المهجورة والغرف المنتشرة في الأراضي الزراعية في المنطقة ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين قبل أن يلوذ الباقون بالفرار بعيدا عن خطوط التماس مع وحدات الجيش السوري.
كما نفذت وحدة من الجيش يوم أمس الثلاثا قصفا مدفعيا لأحد أوكار المجموعات الإرهابية في أطراف بلدة قلعة المضيق شمال غرب مدينة حماة بنحو 50 كم موقعة جميع أفرادها بين قتيل ومصاب ودمرت آليات وذخائر لهم.
وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية يتبع أغلبها لتنظيم "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" وتضم في صفوفها مئات الإرهابيين المرتزقة الذين تسللوا عبر الحدود المشتركة من الأراضي التركية بتسهيل وتمويل ودعم من الحكومة التركية بحسب ما ذكرته "سانا".
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