الجيش يقضي على إرهابيين من "النصرة" ويدمر الخنادق والدشم فوق رؤوسهم في ريف حماة

في إطار عملياتها بريفي حماة الشمالي والغربي، أوقعت وحدات الجيش السوري قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيمي "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" (المحظورين في روسيا) ودمرت لهم آليات.

© Sputnik . Morad Saeed شاهد... الحربي الروسي يمحو منصات إطلاق الصواريخ على المدنيين في ريف حماة

ذكرت وكالة الأنباء السورية " سانا " أن وحدة من الجيش قصفت بسلاح المدفعية مجموعة من إرهابيي تنظيم " جبهة النصرة " الإرهابي أثناء قيامها بأعمال تحصين وحفر خنادق في الأطراف الغربية لقرية تل واسط بالريف الشمالي ما أسفر عن القضاء على عدد منهم وإصابة آخرين وتدمير 3 دشم بمن فيها.

وأشار مراسل "سانا" إلى أنه بالتزامن مع العمليات على تحركات وتحصينات الإرهابيين بالريف الشمالي اشتبكت وحدات من الجيش مع مجموعات من إرهابيي "الحزب التركستاني" في أطراف بلدة الحويز في سهل الغاب بالريف الغربي كانت تقوم بتفخيخ المنازل المهجورة والغرف المنتشرة في الأراضي الزراعية في المنطقة ما أسفر عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين قبل أن يلوذ الباقون بالفرار بعيدا عن خطوط التماس مع وحدات الجيش السوري.

كما نفذت وحدة من الجيش يوم أمس الثلاثا قصفا مدفعيا لأحد أوكار المجموعات الإرهابية في أطراف بلدة قلعة المضيق شمال غرب مدينة حماة بنحو 50 كم موقعة جميع أفرادها بين قتيل ومصاب ودمرت آليات وذخائر لهم.

وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية يتبع أغلبها لتنظيم "جبهة النصرة" و"الحزب التركستاني" وتضم في صفوفها مئات الإرهابيين المرتزقة الذين تسللوا عبر الحدود المشتركة من الأراضي التركية بتسهيل وتمويل ودعم من الحكومة التركية بحسب ما ذكرته "سانا".