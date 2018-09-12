أمريكا تتحدث عن نشاط عسكري خليجي أكبر في سوريا خلال الفترة المقبلة

أعرب قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية، جوزيف فوتيل، عن أمله في أن دول الخليج العربية سوف تشارك بنشاط أكبر في العمليات العسكرية للتحالف الدولي في سوريا وأفغانستان.

الدوحة — سبوتنيك. وقال فوتيل، متحدثا في اجتماع لرؤساء الأركان العامة لدول الخليج ومصر والأردن في الكويت "هناك عدد من شركائنا في دول الخليج يشاركون بشكل أساسي في العمليات في سوريا وأفغانستان، وآمل أنها ستزيد".

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ووفقا له، فإن مشاركة دول الخليج في التحالف حققت فائدة كبيرة لسوريا وفوائد كبيرة لأفغانستان أيضا، حيث تم هزيمة تنظيم " داعش " الإرهابي وبدأت إعادة تشكيل حركة "طالبان" وإنشاء قوات أمن ذات جاهزية قتالية أفغانية في شراكة مع الناتو.

وكانت مصادر ميدانية قد تحدثت في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، عن إرسال الجيش السوري تعزيزات ضخمة إلى تخوم محافظة إدلب بانتظار ساعة الصفر لبدء حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة المحافظة من سيطرة مسلحي "جبهة النصرة".

ويقوم الجيش السوري منذ منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي بإرسال تعزيزات وحشود عسكرية إلى جبهات محافظة إدلب تحضيرا لإطلاق معركة تحريرها من سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، التي تضم في صفوفها عشرات الآلاف من المسلحين الأجانب كالإيغور والشيشان والأوزبك والعرب".

وشكلت محافظة إدلب الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة، التي رفضت الدخول في عمليات المصالحة، التي شهدتها محافظات سورية أخرى، بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.