الحوثي يصف انتصارات القوات الحكومية والتحالف في الحديدة بالوهمية

وصف القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) محمد علي الحوثي، إعلان القوات الحكومية تقدمها في محافظة الحديدة غرب اليمن، بالانتصارات الوهمية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا، في تغريدتين على "تويتر": انتصاراتهم وهمية وهم يحاولون منذ بدء المشاورات وإلى الآن ارتكاب مجازر ضد أبناء محافظة الحديدة، نحمل ترامب وإدارته التي تقود العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه المسؤولية".

© AP Photo / Hani Mohammed الحوثي: التحالف في ورطة

وتابع: "هذه محاولة بائسة للفت الانتباه عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون وحربهم الاقتصادية وحصارهم الظالم على اليمن".

وأشار الحوثي إلى أن "لا يمكن لأبناء اليمن أن يقبلوا بالاحتلال والعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه الذي ارتكب المآسي بحق أبناء الشعب اليمني واغتصب المعتقلين وعذبهم واخترق القانون الإنساني وقتل الأطفال والنساء والمدنيين".

وأضاف:

الحديث عن قبحهم وخستهم يطول لذا يتقاطر أبطال الجمهورية جيش ولجان للدفاع عن وطنهم.

هذا وأفيد في وقت سابق، بأن القوات الحكومية اليمنية المشتركة، تمكنت من إحراز تقدم بمحافظة الحديدة غربي البلاد بعد معارك مع مسلحي الحوثيين.

و يعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر التحالف العسكري، منذ آذار/مارس 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة "أنصار الله" على السلطة، والإطاحة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقد أسفرت الحرب حتى آب/أغسطس 2018، عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين، وجاءت غالبية هذه الإصابات 10471 نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الإنسان.