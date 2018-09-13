مهرجان مالمو للسينما العربية يختار مصر "ضيف شرف" لدورته الثامنة

حلت مصر "ضيف شرف" على مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثامنة التي تعقد في السويد في الفترة من الخامس إلى التاسع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال المخرج الفلسطيني محمد قبلاوي مؤسس ومدير المهرجان في بيان أمس الأربعاء "في هذا العام، أثناء الإعداد للدورة الثامنة، قررنا زيادة ألق المهرجان بأن تكون السينما المصرية ضيف شرف الدورة الثامنة لمهرجان مالمو للسينما العربية"، بحسب رويترز.

وتنظم إدارة المهرجان مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس بمقر السفارة السويدية في القاهرة للإعلان عن تفاصيل وبرنامج المهرجان بحضور عدد من نجوم وصناع السينما.

وقال نقيب السينمائيين المصريين مسعد فودة:

سعدنا بقرار مهرجان مالمو للسينما العربية إعلان مصر ضيف شرف المهرجان في دورة هذا العام، فالمهرجان أصبح اليوم أهم سفير للسينما العربية ليس في أوروبا فحسب بل في أنحاء العالم.

وأعلن المهرجان في وقت سابق اختيار الفيلم المصري (طلق صناعي) للمخرج خالد دياب للعرض في الافتتاح. الفيلم بطولة حورية فرغلي وماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر وأكرم الشرقاوي وعبد الرحمن أبو زهرة.