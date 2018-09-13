رسالة مهمة إلى الملك سلمان... تلقاها بحضور وزير الداخلية ورئيس الديوان الملكي

وتسلم الملك السعودي رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، حسب وكالة الأنباء السعودية.
ونقل الرسالة إلى الملك سلمان، وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الغامبي، مامادو تانقارا.
خادم الحرمين يتسلم رسالة خطية من رئيس جامبيا#خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز#صحيفة_الوطنhttps://t.co/Mf7uLsb82k pic.twitter.com/GHSEhfLWgz— جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) September 13, 2018
واستقبل الملك السعودي وزير الخارجية الغامبي في مكتبه بقصر جدة.
وحضر اللقاء وزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الديوان الملكي خالد عبد الرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل أحمد الجبير، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد عبد العزيز قطان.
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