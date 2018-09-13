رسالة مهمة إلى الملك سلمان... تلقاها بحضور وزير الداخلية ورئيس الديوان الملكي

تلقى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، رسالة مهمة بحضور وزير الداخلية ورئيس الديوان الملكي.

وتسلم الملك السعودي رسالة خطية من رئيس جمهورية غامبيا آداما بارو، حسب وكالة الأنباء السعودية.

ونقل الرسالة إلى الملك سلمان، وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الغامبي، مامادو تانقارا.

واستقبل الملك السعودي وزير الخارجية الغامبي في مكتبه بقصر جدة.

وحضر اللقاء وزير الداخلية، عبد العزيز بن سعود بن نايف، ورئيس الديوان الملكي خالد عبد الرحمن العيسى، ووزير الخارجية عادل أحمد الجبير، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد عبد العزيز قطان.