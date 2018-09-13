8 غارات للتحالف العربي على صنعاء وصعدة

شن طيران التحالف العربي، اليوم الخميس، ثماني غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن طيران التحالف قصف بأربع غارات جبل النهدين التابع لمعسكر الرئاسة جنوب العاصمة.

© AP Photo / Saudi Press Agency اليمن... التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع لـ"أنصار الله" في صعدة

وفي محافظة صعدة، أشار المصدر إلى أن طيران التحالف استهدف بغارتين منطقة مران في مديرية حيدان، كما شن غارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أمس الأربعاء، بأن 15 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 15 آخرين في غارات مكثفة لطيران التحالف على فرزة صنعاء وقرية الكشوبع في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015، لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.