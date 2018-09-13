البنك المركزي العراقي يخرج رسميا من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي

أعلن البنك المركزي العراقي عن رفع العقوبات المفروضة عليه من قبل الاتحاد الأوروبي في النظام السابق، مما سيتيح الفرصة للمؤسسات المصرفية العالمية للتعامل مع البنك مجدداً وفق تعليمات جديدة.

© Sputnik . Oleg Lastochkin البنك المركزي العراقي يعزز احتياطاته من الذهب

بغداد — سبوتنيك . وقال البنك، في بيان اليوم الخميس: "أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً عن خروج البنك المركزي العراقي من قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المؤسسات وذلك من خلال نشرة في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أكد فيها إلغاء العقوبات المفروضة على هذا البنك في عهد النظام السابق والتي نصت على حظر التعامل مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقية ومنها البنك المركزي العراقي".

وأضاف البيان أن "هذه الخطوة تأتي لما حققه البنك المركزي العراقي من تقدم كبير في تحسين أدائه وتطبيق الأنظمة والمعايير الدولية في هذا المجال".

وأكد البيان أنه "بموجب هذه التعديلات الأخيرة سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية أن تتعامل وفق التعليمات الجديدة مع البنك كونه أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة لدى المؤسسات الدولية الأوروبية".