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13:12 13 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رئيس مركز المصالحة الروسي في حماة السورية يزور مدرسة الراهبات

    رئيس مركز المصالحة الروسي في حماة: موسكو ستدعم دمشق دائما

    © Sputnik . basel shartouh
    العالم العربي
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    أكد رئيس مركز المصالحة الروسي في محافظة حماة السورية، الجنرال أناتوليفيتش، أن سوريا ستنتصر بإرادة شعبها وأن روسيا الاتحادية ستقدم الدعم المتواصل لسوريا في جميع المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بإعادة الإعمار والبناء والتأهيل.

    الجيش السوري يصد هجوما لجبهة النصرة في ريف حماة الشمالي
    © Sputnik . basel shartouh
    الجيش يقضي على إرهابيين من "النصرة" ويدمر الخنادق والدشم فوق رؤوسهم في ريف حماة
    وقام رئيس مركز المصالحة الروسي في المحافظة بزيارة مجموعة من مدارس مدينة حماة، اطلع خلالها على الواقع التعليمي والتربوي، واختتم جولته بزيارة مدرسة البناء الخاصة بقلب مدينة حماة والتي يطلق عليها البعض اسم "مدرسة الراهبات".

    وقال الجنرال أناتوليفيتش لوكالة "سبوتنيك": "إن التضليل الإعلامي رسم عن سوريا صورا قبيحة، وأنا اليوم موجود بهذه المدرسة النموذجية "مدرسة البناء الأولى"، وهي في غاية الرقي والحضارة، حيث تسير العملية التربوية والتدريسية على قدم وساق، وأؤكد لكم أن هذه الصورة الراقية ستصل إلى كل العالم لإظهار الوجه الحقيقي والمشرق للحقيقة".

    وأضاف: "سوريا ستنتصر بإرادة شعبها وأنا كممثل لبلدي روسيا أؤكد أننا سنقدم الدعم المتواصل لها في كافة المجالات، وخصوصا فيما يتعلق بإعادة البناء والتأهيل، "وأعود وأؤكد أن سوريا ستحيا بأبنائها، والتضليل الإعلامي والتشويه للحقائق موجود وبقوة وهناك من حاول ممارسته علينا في سوريا وروسيا، وهذا ما ضحدناه بالكلمة وبالصورة.

    وشدد الجنرال الروسي على أن الحضارة السورية الممتدة لعشرات آلاف السنين لن يقوى عليها كائن من كان، من معتدين وغاصبين وإرهابيين.

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