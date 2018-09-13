إسبانيا تسلم السعودية 400 قنبلة بعد قرار وقف تسليمها

وصرح بوريل في معرض حديثه لإذاعة "أوندا ثيرو": "القرار هو أن هذه القنابل سيتم تسليمها احتراما لعقد يعود إلى 2015 وأبرمته الحكومة السابقة"، حسبما نقلت "رويترز".
في سياق آخر، شن طيران التحالف العربي، اليوم الخميس، ثماني غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.
وفي محافظة صعدة، أشار المصدر إلى أن طيران التحالف استهدف بغارتين منطقة مران في مديرية حيدان، كما شن غارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
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