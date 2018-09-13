إسبانيا تسلم السعودية 400 قنبلة بعد قرار وقف تسليمها

أعلن وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، اليوم الخميس، أن حكومته عازمة على المضي قدما في بيع 400 قنبلة موجهة بالليزر للسعودية، وذلك بعد قرار بوقف الصفقة وسط مخاوف تتعلق بدور المملكة في حرب اليمن.

وصرح بوريل في معرض حديثه لإذاعة "أوندا ثيرو": "القرار هو أن هذه القنابل سيتم تسليمها احتراما لعقد يعود إلى 2015 وأبرمته الحكومة السابقة"، حسبما نقلت "رويترز".

© REUTERS / Saudi Press Agency الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن القضاء

وأدانت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، مبيعات الأسلحة الغربية للسعودية وحلفائها في حرب تقول الأمم المتحدة إنها قتلت أكثر من عشرة آلاف شخص ودفعت 8.4 مليون شخص إلى شفا المجاعة.

في سياق آخر، شن طيران التحالف العربي، اليوم الخميس، ثماني غارات على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وفي محافظة صعدة، أشار المصدر إلى أن طيران التحالف استهدف بغارتين منطقة مران في مديرية حيدان، كما شن غارتين على منطقة الأزقول بمديرية سحار.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.