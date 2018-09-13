السودان: الأمطار تتسبب في مصرع وإصابة قرابة 70 شخصا

أعلن المسؤول عن مدينة "شرق الجبل" بولاية جنوب دارفور السودانية، عبد الرؤوف عبد الله، اليوم الخميس، أن 19 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون، جراء انزلاق صخري، سببه هطول الأمطار بغزارة، في المنطقة المتاخمة لجبل "مرة"، بولاية "جنوب دارفور" السودانية.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال عبد الرؤوف عبد الله، حسب موقع "الشروق": "مات 19 شخصا جراء حدوث انهيار صخري بمنطقة جبل مرة، بولاية جنوب دارفور، فيما لا يزال البحث جاريا عن مفقودين"، مشيراً إلى أن القتلى والجرحى من سكان قرية "تربا".

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وأضاف عبد الله، بأن "الانزلاق الصخري، حدث بفعل مياه الأمطار التي هطلت بغزارة، ما أدى لخروج المياه الجوفية من تحت الجبل وحدوث انزلاق الصخري ببعض مناطق الجبل".

وكشف عبد الله أن المنطقة المنكوبة تقع تحت سيطرة المتمردين، ويصعب الوصول إليها بسبب طبيعة المنطقة الوعرة، وتابع المسؤول، أنه "حسب المعلومات الأولية تم انتشال 19 جثة، والى جانبهم عدد من المصابين، ولا يزال البحث مستمر عن مفقودين".

وفي ذات الصعيد، كشفت صحيفة "الميدان"، اليوم الخميس، أن "عدد المصابين، يصل لقرابة 50 شخصا، مصابين بجروح مختلفة".

وأضافت الصحيفة، حسب سكان محليين، بأن البحث جار، لكن سوء الأحوال الجوية وضعف الإمكانيات قللت سرعة عملية الإنقاذ.