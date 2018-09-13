الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن القضاء

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، أمرا ملكيا جديدا، نشرته وكالة الأنباء السعودية.

ووفقا لوكالة "واس"، أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي تضمن ترقية وتعيين 110 قضاة بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

وأوضح الصمعاني أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقية وتعيين، يأتي امتدادا للدعم المتواصل من الملك سلمان وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

© REUTERS / Faisal Al Nasser الملك سلمان يمارس هوايته المفضلة (صورة)

وأتم الصمعاني: "نسأل المولى عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله وسنة نبيه".

يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامیة والقضائیة في مجلس الشورى السعودي، تقدمت بتوصية لوزارة العدل لتمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأھیل الشرعي والقانوني من تولي مناصب قضائية لسد النقص في عدد القضاة.

وأشارت اللجنة إلى عدم وجود نص في نظام القضاء السعودي، يحصر تولي مهن القضاء على الذكور فقط.