بيان رسمي من السعودية بشأن الزائرين

وأطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 4 برامج لخدمة زائري المسجد بالمدينة المنورة.

© AP Photo / Jacquelyn Martin السعودية تصدر تحذيرا عاجلا لمواطنيها في أمريكا

وقالت السفارة السعودية في القاهرة، اليوم الخميس، إن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أطلقت برنامج "تطلعات عين الزائر"، لخدمة زوار المسجد النبوي، حيث يهدف البرنامج لتقريب وجهات النظر وزيادة الترابط بين مقدمي الخدمة والمستفيدين ليترك أثراً طيباً في نفوس زائري المسجد النبوي.

وأشارت السفارة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن المملكة أطلقت قبل 6 سنوات، حملة بعنوان "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" لخدمة زائري المسجد النبوي.

واستحدثت الحملة هذا العام برنامج "جسور"، والذي يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها الإدارة من خلال مركز الخدمة الشاملة الميداني داخل المسجد النبوي بهدف تقديم خدمات متميزة في وقت قياسي للمستفيدين ورفع مستوى الرضا لدى ضيوف الرحمن عن الخدمات المقدمة، وتوفير كافة الخدمات في مركز موحد يختصر على المستفيدين الوقت والجهد.

وقالت السفارة السعودية بالقاهرة برئاسة السفير أسامة النقلي، إنه في إطار الخدمات التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أطلقت إدارة الحشود بالوكالة برنامج "تمكين" الذي يتضمن عرض وشرح لمداخل الساحات وارتباطها بالأحياء بالمنطقة المركزية، ونقاط مواقع الخدمة لزوار المسجد النبوي الشريف وكذلك الأبواب المخصصة للوصول لمقاصد الزوار داخل المسجد، فضلا عن توزيع الهدايا لزائري ورواد المسجد النبوي.

والبرنامج الرابع الذي أطلقته الوكالة هذا العام، هو برنامج "أمنك مطلبنا وغايتنا"، لخدمة زائري المسجد النبوي والحرص على سلامتهم، حيث تهدف الحملة إلى توزيع 300 حقيبة تحتوي على مجموعة متنوعة من الكتيبات التوعوية التي تتضمن رؤية ورسالة إدارة الأمن بالوكالة، وكذلك التعريف بالمخاطر المختلفة، وكيفية مواجهتها والتعامل معها، وصولاً لتحقيق أعلى معايير السلامة والطمأنينة للمصلين.

كما قامت إدارة السقيا بالوكالة بتكثيف خدمات السقيا للحجاج والزوار، وزيادة عدد الحافظات والحقائب المتنقلة في أروقة المسجد النبوي، ومجمعات نوافير مياه الشرب الموزعة في الساحات بحسب كثافة وعدد المصلين والزائرين.