السودان يعيش في "صدمة" حتى 2020

أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد، معتز موسى، عن إجراء إصلاحات شاملة على الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ برنامج "صدمة قصيرة الآجل"، لمعالجة مشكلة التضخم وأسعار النقد الأجنبي، وهي الخطة المستمرة لعام 2020.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال موسى: "أولويات الحكومة للفترة المقبلة هي تنفيذ برنامج الإصلاح الكلي والهيكلي والشامل للاقتصاد الوطني"، موضحاً أنه "يبدأ ببرنامج أسماه صدمة قصيرة الآجل، بهدف معالجة اختلالات معاملات الطلب الكلي، أبرزها التضخم وسعر صرف العملة الوطنية".

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وأشار موسى إلى أن "تنفيذ المعالجة الاقتصادية ستكون شراكة بين الحكومة والمجتمع"، موضحاً أنه سيستمع إلى "العلماء والخبراء من الجامعات ومركز البحوث والدراسات والصناع والزراع والرعاة وقادة الرأي والقطاع الخاص وفئات المرأة والشباب، وذلك لإنجاح الشراكة بين المجتمع والدولة وتعميقها واستدامتها".

وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أعلن إقالة حكومة الوفاق الوطني قبل أيام بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية كما أوضح في خطابه للشعب السوداني.

وكانت قد شكلت حكومة الوفاق الوطني في أيار/ مايو 2017، بعد إجراء حوار وطني بالبلاد مع استمر قرابة 3 أعوام، بوجبها تمت إدخال أحزاب سياسية وحركات مسلحة ضمن حكومة الوفاق الوطني.

وحدد الرئيس البشير انخفاض عدد الوزارات من 31 إلى 21 وزارة وخفض وزراء الدولة بنسبة 50 بالمئة، بالإضافة إلى خفض وزرات الولايات من 8 إلى 5 وزارات.