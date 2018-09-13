السودان يعيش في "صدمة" حتى 2020

الخرطوم — سبوتنيك. وقال موسى: "أولويات الحكومة للفترة المقبلة هي تنفيذ برنامج الإصلاح الكلي والهيكلي والشامل للاقتصاد الوطني"، موضحاً أنه "يبدأ ببرنامج أسماه صدمة قصيرة الآجل، بهدف معالجة اختلالات معاملات الطلب الكلي، أبرزها التضخم وسعر صرف العملة الوطنية".
وكان الرئيس السوداني، عمر البشير، قد أعلن إقالة حكومة الوفاق الوطني قبل أيام بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية كما أوضح في خطابه للشعب السوداني.
وكانت قد شكلت حكومة الوفاق الوطني في أيار/ مايو 2017، بعد إجراء حوار وطني بالبلاد مع استمر قرابة 3 أعوام، بوجبها تمت إدخال أحزاب سياسية وحركات مسلحة ضمن حكومة الوفاق الوطني.
وحدد الرئيس البشير انخفاض عدد الوزارات من 31 إلى 21 وزارة وخفض وزراء الدولة بنسبة 50 بالمئة، بالإضافة إلى خفض وزرات الولايات من 8 إلى 5 وزارات.
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