الجيش اللبناني: أربع طائرات معادية خرقت الأجواء الوطنية

وبحسب بيان لمديرية التوجيه، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، أعلنت قيادة الجيش أن "طائرة استطلاع تابعة للعدو الاسرائيلي، اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، الساعة 6.00 بتاريخ 12/9/2018، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 16.10 من فوق بلدة علما الشعب".

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وأضاف البيان أنه "عند الساعة 8.00 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، البقاع الغربي، بعبدا، بيروت وضواحيها، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 22.40 من فوق بلدة الناقورة".

كما "خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق البقاع الغربي والجنوب، عند الساعة 15.10 ثم غادرت عند الساعة 17.10 من فوق البلدة المذكورة"، وفقا للبيان.

واختتم البيان بأنه "عند الساعة 21.00 خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بعبدا، بيروت وضواحيها، ثم غادرت بتاريخ 13/9/2018 الساعة 6.10 من فوق البلدة المذكورة".