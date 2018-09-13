المنسق الإنساني الأممي: نخشى ألا نصل للضحايا في إدلب

قال المنسق الأممي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس، إن الأمم المتحدة تخشى أن تعجز عن الوصول للضحايا حال وقوع مواجهات بمحافظة إدلب السورية.

© Sputnik . Iliya Pitalev سوريا... ماذا يحدث في إدلب

القاهرة — سبوتنيك . تأتي تصريحات بانوس مومسيس، التي قالها في مؤتمر صحفي في جنيف، اليوم الخميس 13 سبتمبر / أيلول، في الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب لهجوم من القوات الحكومية على الجماعات المسلحة هناك.

وتابع المنسق الأممي: "ما نخشاه هو عدم التمكن من الوصول للضحايا حال حدوث مواجهات"، مضيفا: "بنينا خططنا على 900 ألف شخص فقط، وهذا أيضا عدد صخم".

واستطرد المسؤول الأممي: "نحن لسنا جاهزين لأسوأ الاحتمالات، وأن نرى الناس ينتقلون للحدود التركية، فهذا سيناريو بعيد عن قدراتنا".

ويقوم الجيش السوري منذ منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي، بإرسال تعزيزات وحشود عسكرية إلى جبهات محافظة إدلب تحضيرا لإطلاق معركة تحريرها من سيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة، التي تضم في صفوفها عشرات الآلاف من المسلحين الأجانب مثل (الإيغور والشيشان والأوزبك والعرب).

وشكلت محافظة إدلب الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة، التي رفضت الدخول في عمليات المصالحة، التي شهدتها محافظات سورية أخرى، بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.